وجه المنتخب المغربي، حامل اللقب، إنذارا شديد اللهجة إلى نظيره المالي منافسه في المباراة النهائية للنسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم، بفوزه الكبير على الكاميرون المضيفة برباعية نظيفة الأربعاء في نصف النهائي.

وفرض مهاجم الرجاء البيضاوي سفيان رحيمي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 40 و74، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في البطولة فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام شريكه السابق مهاجم غينيا ياخوبا باري.

"خطوة واحدة لتحقيق الحلم"

وقال رحيمي الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: "كنا نعرف بان مباراة نصف النهائي ضد البلد المضيف ستكون صعبة فضلاً عن الأجواء المناخية الصعبة في البلاد خاصة الرطوبة، لكن لدينا فرقاً في المغرب تنافس على البطولات القارية وتبلغ المباراة النهائية في الأعوام الأخيرة، وبالتالي لدينا خبرة كبيرة في القارة السمراء".

وأضاف "أشكر اللاعبين على مساهمتهم الكبيرة في التأهل. لا زالت أمامنا خطوة واحدة فقط على تحقيق الحلم الذي جئنا من أجله الى الكاميرون وهو الدفاع عن لقبنا".

وافتتح سفيان البوفيتيني التسجيل (29)، وختم محمد علي بامعمر المهرجان (83)، ليتأهل المغرب الى المباراة النهائية الثانية على التوالي حيث ضرب موعدا مع مالي التي تغلبت على غينيا 5-4 بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

سيطرة أسود الأطلس

وكان المنتخب المغربي الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وخلق مهاجموه العديد من الفرص خصوصاً القائد أيوب الكعبي، هداف النسخة الماضية برصيد 9 اهداف، أبرزها عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من رحيمي والمرمى مشرع امامه فتابعها بغرابة بيمناه سهلة بين يدي الحارس (5).

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل عندما انبرى مدافع نهضة بركان عمر النمساوي لركلة حرة جانبية افلتت من يدي الحارس هاشو كيريدو وتهيأت امام مدافع حسنية اغادير سفيان البوفتيني فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (29).

وعزز المنتخب المغربي تقدمه بهدف رائع عندما مرر القائد أيوب الكعبي كرة خلف الدفاع إلى عبدالاله الحافيظي داخل المنطقة فهيأها بيمناه لزميله في الرجاء البيضاوي سفيان رحيمي القادم من الخلف دون مراقبة فتابعها بيسراه زاحفة على يسار الحارس (40).

ووجه رحيمي الضربة القاضية للكاميرون عندما استغل كرة لعبها احد المدافعين من ركلة حرة الى احد زملائه فسددها نجم الرجاء البيضاوي بيمناه من خارج المنطقة مستغلا خروج الحارس من عرينه فأسكنها الشباك (74).

وختم لاعب وسط اتحاد طنجة بامعمر المهرجان عندما استغل تمريرة عرضية داخل المنطقة تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (83).

وحقق المنتخب المغربي أربعة انتصارات حتى الآن في البطولة بعدما استهل مشواره بفوزه على توغو 1-صفر ثم تعادل مع رواندا سلبا في الجولة الثانية، قبل أن يتغلب على أوغندا 5-2، ثم فاز على زامبيا 3-1 في ربع النهائي.

وتوج المنتخب المغربي بلقب النسخة الخامسة التي استضافها على ارضه عام 2018 بفوزه على نيجيريا برباعية نظيفة في المباراة النهائية، ليصبح ثالث منتخب عربي يتوج بلقب البطولة بعد تونس، بطلة النسخة الثانية عام 2011 على أرضها، وليبيا، بطلة النسخة الثالثة عام 2014 في جنوب إفريقيا.

