وسجّل كل من نصير مزراوي (26) ويوسف النصيري (39) وأشرف حكيمي (82) أهداف "أسود الأطلس".

ورفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة مؤقتاً في حين ظلّت بوروندي في قاع الترتيب دون نقاط.

وهو الفوز الأول لرجال البوسني وحيد خليلودزيتش بعد تعادلهم داخل القواعد مع موريتانيا دون أهداف في حين تعرّضت بوروندي إلى هزيمتها الثانية بعد خسارتها أمام جمهورية إفريقيا الوسطى في المرحلة الافتتاحية بهدفين نظيفين لتواصل رحلة البحث عن أولى نقاطها.

إثيوبيا تفاجئ كوت ديفوار

وضمن المجموعة الحادية عشرة فاجأ المنتخب الإثيوبي نظيره الإيفواري بفوزه عليه بهدفين لهدف واحد.

وسجل للفائز سيرافيل داغناشو (16) وشيميليس بيكيلي غودو (25) في حين وقّع سيرج أورييه هدف الخاسر (4).