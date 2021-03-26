قلب منتخب بوروندي تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى إلى تعادل 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021 التي ستقام بالكاميرون والمؤجلة لتقام مطلع العام المقبل.

وتقدم منتخب إفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و53، ثم عاد منتخب بوروندي بقوة وسجّل هدفين عن طريق سعيدي نتيبازونكيزا وكريستوف ندواروجيرا في الدقيقتين 59 و80.

ورفع منتخب بوروندي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب موريتانيا الذي يستضيف نظيره المغربي في وقت لاحق من اليوم، فيما رفع منتخب إفريقيا الوسطى رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب المغربي رسميا لنهائيات "كان 2021" بغض النظر عن نتائجه في مباراتيه المقبلتين.

وسيخوض "أسود الأطلس" مباراتهم أمام موريتانيا الليلة بهدف ضمان المركز الأول في المجموعة.