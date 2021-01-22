المغرب تسقط في فخ التعادل أمام رواندا من قبل beIN SPORTS January 22, 2021 20:05 2:26 دقيقة سقط منتخب المغرب حامل اللقب في فخ التعادل دون أهداف مع نظيره الرواندي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين. الملخصات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين منتخب المغرب -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة المغرب تسقط في فخ التعادل أمام رواندا 0:28 دقيقة فاردي يغيب عدة أسابيع عن ليستر سيتي 1:49 دقيقة الاتحاد التشيكي يزعم بأن بيتسان هو أفضل هداف! 0:32 دقيقة أرسنال يتعاقد مع حارس مرمى برايتون 0:38 دقيقة نجوم التنس يعدّون العدّة لبطولة أستراليا المفتوحة 0:27 دقيقة ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بـ"كوفيد-19" 0:46 دقيقة تأكيد إيقاف ليونيل ميسي 1:07 دقيقة إيقاف مصطفى محمد والشحات 0:32 دقيقة باولو سوزا مدرباً للمنتخب البولندي 3:28 دقيقة باريس سان جيرمان للحفاظ على صدارة الـ"ليغ1"