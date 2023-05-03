هدف فوز المنتخب المغربي جاء في الدقيقة الثانية بعدما حوّل المدافع توشوكوو أوغبوجي الكرة بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، ليحقق أشبال الأطلس فوزهم الثاني بعد انتصارهم في مباراتهم الأولى على جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل.

