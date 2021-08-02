وانتهت مسابقة كأس الكونكاكاف الذهبية الإثنين بتتويج أميركا باللقب بعد الفوز على المكسيك 1-0 بعد التمديد (الوقت الأصلي 0-0).

وتربع المعز علي على عرش هدافي المسابقة برصيد أربعة أهداف ليكون أول لاعب في التاريخ يتوّج هدافاً لقارتين بعد أن حاز على لقب هداف كاس آسيا 2019 حين فازت قطر باللقب.

وسجّل المعز علي أهدافه الأربعة على السيلفادور (هدفان) وغرينادا (هدف) وبنما (هدف).

وكان المعز علي أول لاعب يسجل في ثلاث قارات بتسجيله هدفاً خلال كوبا أميركا إضافة إلى كأس آسيا وكأس الكونكاكاف الذهبية.

واستحق هيريرا جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد مستواه المميز فيما توّج الأميركي تورنر بجائزة أفضل حارس.