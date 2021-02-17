جرت مراسم توقيع تعيين المعز علي سفيراً للمنظمة، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور المدرب الفرنسي أرسين فينغر، والذي يعد أحد سفراء المنظمة وكذلك بحضور راني فانوسكا مودلي رئيسة تراث كرة القدم العالمي التابع لليونيسكو.



