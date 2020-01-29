وأمضى اللاعب ستة مواسم في البرتغال، بدأها مع نادي ريو آفي عام 2012 وسجل له 24 هدفا، قبل الانتقال في 2015 الى براغا حيث سجل 17 هدفا في 57 مباراة.

وقال اللاعب البالغ 25 عاما عبر حسابه على "تويتر"، "اليوم أبدأ تحديا جديدا في مسيرتي. لن أنسى أبدا النادي الذي ساعدني على الوصول الى هنا"، في إشارة الى براغا، شاكرا إدارته ومشجعيه.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يوقع مع أولمبياكوس، مرتديا قميص النادي بلونيه الأبيض والأحمر، قائلا "سعيد جدا بالتوقيع لناد كبير".

وخاض "كوكا" 15 مباراة دولية مع منتخب الفراعنة سجل فيها خمسة أهداف، الا أنه غاب عن تشكيلة المدرب السابق هكتور كوبر في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خرج المنتخب من الدور الأول.