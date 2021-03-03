المشهد الختامي ليورو 2020 سيكون على مسرح ويمبلي من قبل beIN SPORTS March 3, 2021 15:26 6:20 دقيقة سيسدل الستار على مباريات يورو 2020 في ملعب ويمبلي التاريخيّ، الصّرح الكروي الإنكليزي الذي شهد مباريات كبيرة تألّق فيها نجوم ُالكرة العالمية في مختلف البطولات والمسابقات. تقارير إخبارية يورو 2020 ويمبلي -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة ترقب في إيطاليا حول المكان الذي سيستضيف اليورو 3:38 دقيقة نجوم يافعة ستكون تحت المجهر في اليورو 2:38 دقيقة بلباو جاهزة وإسبانيا منافس جدي على اللقب 6:20 دقيقة المشهد الختامي ليورو 2020 سيكون على مسرح ويمبلي 2:43 دقيقة البرتغال للحفاظ على مكانتها في القارة العجوز 3:03 دقيقة ترسانة من اللاعبين المميزين في المنتخب الفرنسي 5:08 دقيقة لوجستياً بريطانيا غير قادرة على استضافة اليورو 3:17 دقيقة كوبا أميركا: البرازيل تسعى للحفاظ على لقبها 3:26 دقيقة البرازيل تعول على نجمها البار 3:35 دقيقة بعد وصافات عدة... ميسي يطمح للتاج في بلاده