المدير الرياضي للمنتخب الإسباني يتحدث عن يورو 2020 من قبل beIN SPORTS May 11, 2021 15:50 1:28 دقيقة ثمّن المدير الرياضي للمنتخب الإسباني خوسيه فرانثيسكو مارينا فكرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإقامة اليورو المقبل في عدة بلدان أوروبية، متمنياً عودةَ الجماهير إلى الملاعب خلال العرس الكروي الأوروبي. مقابلات يورو 2020 منتخب إسبانيا -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 4:00 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 4:25 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 1:28 دقيقة المدير الرياضي للمنتخب الإسباني يتحدث عن يورو 2020 3:16 دقيقة غزال يواصل التألق مع بشيكتاش 1:48 دقيقة سيلفا يقلل من شأن فوز فريقه على سيتي في آخر لقاءين 3:20 دقيقة مانشستر يونايتد يتطلع لتخطي عقبة ليستر 2:44 دقيقة مباراة برشلونة وليفانتي - بث مباشر 1:41 دقيقة أوساكا غير واثقة حيال المضي قدما بتنظيم الأولمبياد 2:12 دقيقة الريان إلى نهائي كأس أمير دولة قطر