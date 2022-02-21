المدرب المحلي يهيمن على اختيارات الأندية في الأردن من قبل beIN SPORTS February 21, 2022 19:07 2:18 دقيقة لأسباب مالية وأخرى فنية، مالت الأندية الأردنية إلى الاستعانة بالمدرب المحلي، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري. أحد عشر أردنيا من أصل اثني عشر مدرباً، يتولون القيادة الفنية لأندية دوري المحترفين. تقارير إخبارية الدوري الأردني -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة المدرب المحلي يهيمن على اختيارات الأندية في الأردن 2:48 دقيقة كروة تدشن حافلات مخصصة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:29 دقيقة نادال يتحدث عن اقتراب لحظة الاعتزال 0:37 دقيقة الفرنسية كارولين غارسيا تُخرج الرومانية هاليب 2:02 دقيقة السد يهزم الأهلي ويتوج بلقب دوري نجوم قطر 1:08 دقيقة دجوكوفيتش يجدد أسفه بسبب ما حدث معه في أستراليا 0:41 دقيقة عودة هالاند للتدريبات في صفوف بوروسيا دورتموند 0:47 دقيقة تكريم خاص لأساطير الدوري الأميركي لكرة السلة 1:01 دقيقة مطالبة بضرورة إضافة تغيير مؤقت لإصابات الرأس 1:04 دقيقة الإسباني ألكاراس يحرز لقب بطولة ريو دي جانيرو