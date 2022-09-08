المؤتمر الصحفي للزمالك قبل مواجهة الهلال في كأس سوبر لوسيل من قبل beIN SPORTS September 8, 2022 21:02 12:00 دقيقة تابع وقائع المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك المصري قبل مواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل يوم غد الجمعة. مقابلات الزمالك المصري كأس سوبر لوسيل -آخر الفيديوهات 4:34 دقيقة إسطنبول باشاكشيهير يكتسح هارتس برباعية 3:54 دقيقة الدوري الأوروبي: روما يسقط على أرض فريق لودوغورتس 12:00 دقيقة المؤتمر الصحفي للزمالك قبل مواجهة الهلال 3:50 دقيقة الدوري الأوروبي: آرسنال يتجاوز عقبة زيوريخ بنجاح 0:54 دقيقة الكشف عن أنشطة فنية وثقافية في محيط استاد لوسيل 14:56 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الهلال قبل مواجهة الزمالك 2:53 دقيقة منفذ أبو سمرة جاهز لاستقبال الجماهير 0:32 دقيقة تشلسي يعيّن غراهام بوتر مدرباً جديداً للفريق 0:43 دقيقة المصري طارق مؤمن يُطيح بالبيروفي دييغو إلياس 0:33 دقيقة beIN وSnap Inc تبرمان اتفاقية شراكة