ويشهد استاد لوسيل قمّة مرتقبة بين الهلال السعودي والزمالك المصري، يوم غد الجمعة الموافق للتاسع من الشهر الجاري،

ودعت اللجنة المنظمة للفعالية المشجعين إلى الحرص على الوصول مبكراً إلى الاستاد، في ضوء توفر العديد من خيارات التنقل، ومن بينها اركن وامشي، واركن وتنقل، ووسائل النقل العام، والحافلات المخصصة لنقل الجمهور، إضافة إلى سيارات الأجرة.

وتنطلق المباراة المرتقبة عند التاسعة مساءً، وتُفتح بوابات الاستاد أمام الجمهور قبل أربع ساعات من صافرة البداية.

وستكون خيارات التنقل المتاحة إلى استاد لوسيل، وفي مقدمتها مترو الدوحة، كونه الأسرع والأكثر ملاءمة لحضور الفعالية.

وتقع محطة مترو لوسيل الخط الأحمر على مسافة قريبة من الاستاد لا تزيد عن 10 دقائق سيراً على الأقدام، إذ سيواصل المترو عمله حتى الثانية صباحاً لنقل جماهير كأس سوبر لوسيل.

كما تبدأ خدمة حافلات اركن وتنقل من مواقف G و F قبل 4 ساعات من انطلاق صافرة بداية المباراة وتنتهي بعد 90 دقيقة من نهاية الفعالية.



أما خدمة حافلات النقل السريع إلى الاستاد فتبدأ قبل 4 ساعات من بداية المباراة وتنتهي بعد 90 دقيقة من نهاية الفعالية.



وتتوفر خدمة حافلات النقل السريع إلى الاستاد من محطة حافلات مهرجان الفيفا للمشجعين بجوار مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.

كما سيجري تخصيص مواقع لتحميل وإنزال ركاب سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل.

وينبغي على المشجعين الراغبين في التوجه للاستاد في مركباتهم الخاصة اتباع اللوحات الإرشادية التي تحمل علامة (P) باللون الأزرق، للوصول إلى موقع المواقف العامة.