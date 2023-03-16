أعيد انتخاب السويسري جاني إنفانتينو اليوم الخميس رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى 2027 بالتزكية وذلك خلال الكونغرس الـ73 للفيفا في رواندا.

وعلّق إنفانتينو قائلاً: "رئاسة الفيفا شرف كبير لي وأعد بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم. أتمنى أن تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايتي الجديدة".

من جانب آخر قال السويسري إن ما فعله خلال فترة رئاسته للفيفا كان من أجل الجميع مضيفاً: "وعدنا بأفضل نسخة من كأس العالم وهذا ما فعلناه في قطر".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن كأس العالم FIFA قطر 2022™ نُظمت في ملاعب استثنائية وبنية تحتية ممتازة وكانت بطولة رائعة خالية من المشاكل.

وكشف إنفانتينو أن الفيفا بصدد تقديم نظام حكم فيديو مساعد جديد بكلفة مالية تناسب جميع الدول واختبار قانون جديد لحالات التسلل.

ووعد رئيس الفيفا بكأس عالم تاريخية عام 2026 بمشاركة 48 منتخبا وبعدد أكبر من المباريات، كما أكّد أن كأس العالم للأندية ستقام كل 4 سنوات اعتبارا من عام 2025 بمشاركة أفضل الفرق كما لفت إلى أن الفيفا سيقدم أفضل كأس عالم للسيدات هذا العام واعداً بتوفير مزيد من الدعم.

وخلال الكونغرس قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم مواصلة تعليق أعمال اتحادي زيمبابوي وسريلانكا لكرة القدم.

ومن جهة أخرى، كشف آرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مشروع لإنشاء أكاديميات في جميع أنحاء العالم بخطة تهدف إلى وجود أكاديمية في كل دولة بحلول عام 2026.

وهنأ الرئيس الرواندي بول كاغامي دولة قطر على تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022™ مؤكداً بأنها الأفضل "نفخر بدولة قطر وما قدمته للعالم خلال مونديال استثنائي".

وقال توماس بيير المدير المالي للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الكونغرس إن كأس العالم FIFA قطر 2022™ كانت الأفضل تاريخياً من حيث العائدات المالية ومكنت الفيفا من تحقيق أرقام قياسية على مستوى الأرباح.