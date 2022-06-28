الكوستاريكي كارلوس مارتينيس يُشيد بأكاديمية أسباير من قبل beIN SPORTS June 28, 2022 21:59 1:19 دقيقة في تصريح لقنواتنا أكد كارلوس مارتينيس لاعب منتخب كوستاريكا ونادي سان كارلوس أن تجربته في أكاديمية أسباير القطرية كانت مفيدة جدا من حيث تكوينه كلاعب كرة قدم وكذلك كشخص في حياته اليومية. مقابلات منتخب كوستاريكا أكاديمية أسباير كارلوس مارتينيس -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة هاليب تتجاوز عقبة موخوفا 1:19 دقيقة الكوستاريكي كارلوس مارتينيس يُشيد بأكاديمية أسباير 2:27 دقيقة شراكة ترويجية بين سان جيرمان ومنصة "oneFootball" 1:25 دقيقة الجابر يتحدّث عن آخر أخبار حجوزات أماكن الإقامة 0:38 دقيقة الصيني وانغ يُهدي بلاده ذهبية جديدة 0:35 دقيقة منتخب إنكلترا يبلغ نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما 0:27 دقيقة سيدات إيطاليا إلى نصف نهائي مسابقة كرة الماء 0:36 دقيقة قانون جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي ! 0:28 دقيقة موناكو يتعاقد مع الدولي الياباني مينامينو 2:13 دقيقة الترقّب يسود الشارع الرياضي المصري