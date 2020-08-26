

وقال الاتحاد الآسيوي في موقعه الرسمي "تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (أي أف سي) اليوم طلب الاتحاد القطري لكرة القدم بالترشح لاستضافة كأس آسيا 2027، بعد أن زار سفير البلاد إلى ماليزيا (حيث مقر الاتحاد القاري) فهد محمد يوسف كافود مقر أي أف سي في كوالالمبور لكي يتقدم رسميا بالمستندات اللازمة للترشح".

وأشار الاتحاد القاري إلى أن قطر، الفائزة بلقب النسخة الماضية عام 2019، ستصبح أول دولة تستضيف النهائيات ثلاث مرات في حال نالت هذا الحق، إذ سبق لها استضافة نسختي 1988 و2011.

واستنادا إلى الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الآسيوي للتعبير عن الاهتمام باستضافة النهائيات في 30 حزيران/يونيو الماضي، أعربت أربع دول أخرى عن نيتها الترشح وهي الهند، إيران، السعودية وأوزبكستان، بحسب ما ذَكَّرَ الجمعة.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الامارات مطلع العام الماضي 24 منتخبا للمرة الأولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).

وبرغم إحرازها لقب كأس آسيا ثلاث مرات في 1984 و1988 و1996، لم تستضف السعودية النهائيات في تاريخها، على غرار الهند وأوزبكستان.

وايران هي الدولة الوحيدة التي أحرزت اللقب مرتين على أرضها في 1968 و1976، علما بانها حققت ثلاثية متتالية بتتويجها ايضا في تايلاند عام 1972.

وسيعلن عن اسم الفائز بحق استضافة نسخة 2027 في عام 2021 بحسب ما أفاد الاتحاد الآسيوي.