الكشف عن تعويذة يورو 2024 من قبل beIN SPORTS June 20, 2023 09:52 0:39 دقيقة كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعويذة بطولة أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز. 👋 Say hallo to the #EURO2024 mascot! 🧸 The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active, challenging pupils to #MakeMoves. — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2023 تقارير إخبارية يورو 2024 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بطولة أمم أوروبا 2024 -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة باخ: "هناك أصداء إيجابية فيما يخصّ أولمبياد باريس" 1:33 دقيقة ريال مدريد يقدم خوسيلو إلى وسائل الإعلام 0:48 دقيقة ناشئو اليابان يهزمون فيتنام برباعية 2:30 دقيقة نابولي يقدم مدربه الجديد رودي غارسيا 0:47 دقيقة الشرطة تداهم مقرّ اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 0:50 دقيقة أزمة داخل المنتخب البلجيكي بسبب شارة القيادة 0:48 دقيقة تشلسي يتعاقد رسمياً مع المهاجم الفرنسي نكونكو 0:39 دقيقة الكشف عن تعويذة يورو 2024 3:55 دقيقة منتخب تركيا يتجاوز منتخب ويلز بثنائية 4:36 دقيقة منتخب فرنسا يتخطى ضيفه منتخب اليونان بصعوبة