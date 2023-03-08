الكرة النسوية العمانية للصالات تواصل نجاحاتها من قبل beIN SPORTS March 8, 2023 20:31 5:28 دقيقة في موسمها الثالث على التوالي جاءت احتفالية ختام الموسم الكروي النسوي في سلطنة عمان مثالية للغاية، خصوصًا مع زيادة أعداد السيدات المشاركات بالدوري العماني لكرة القدم هذا الموسم. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة المرأة تنافس الرجل في رياضات القوة البدنية 5:28 دقيقة الكرة النسوية العمانية للصالات تواصل نجاحاتها 0:58 دقيقة بيراميدز يتألق ويهزم مضيفه أسكو برباعية 0:40 دقيقة العربي إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 0:38 دقيقة الشحانية يضمن مقعده في ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 1:37 دقيقة مقابلة خاصة مع كارين كارني 0:45 دقيقة اتحاد الجزائر يخسر أمام مارومو غالانتس 1:12 دقيقة الاتحاد المنستيري يكرر فوزه على مازيمبي 3:32 دقيقة المرأة والرياضة.. قصة نجاح رغم العقبات والصعوبات 1:37 دقيقة لوس أنجليس ليكرز يحجب القميص رقم 16!