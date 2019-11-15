الكبيّر: "علينا معالجة بعض الأخطاء" من قبل beIN SPORTS November 15, 2019 22:35 1:26 دقيقة أشاد المدرب منذر الكبيّر بفوز تونس على ليبيا في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة لـ"كان" 2021 مشدداً على أهمية معالجة الأخطاء التي حصلت أثناء المباراة. -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة الكبيّر: "علينا معالجة بعض الأخطاء" 1:36 دقيقة أكرم الهمالي يُشخص خسارة ليبيا أمام تونس 3:21 دقيقة موريتانيا تجبر المغرب على اقتسام النقاط 4:27 دقيقة تونس تحسم الـ"دربي" أمام ليبيا برباعية 2:21 دقيقة معلول في ما سُمّي بقضية براون.. الكبيّر أخطأ 11:35 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 5:04 دقيقة تعرّف على سر تألق طارق مؤمن 2:11 دقيقة كول: "طارق مؤمن كان أفضل مني" 0:30 دقيقة رنيم الوليلي تشيد بإنجاز زوجها طارق مؤمن