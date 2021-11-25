أرسل نارسيس موولي كومبي وزير الشباب والتّربية الرياضيّة في الكاميرون ورئيس اللّجنة المنظمّة لكأس أمم إفريقيا توتال انرجز، الكاميرون 2021 رسالة ً إلى الأمين العام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد فيها جاهزية بلاده لاحتضان البطولة في يناير المقبل.

وجاء في نصّ الرسالة من رئيس اللّجنة المنظمّة، أنّه، بناء على رسالة الكاف في السّابع عشَر من الشهر الجاري، بعد زيارة اللّجنة التفقدّية لملعب أولمبي في ياوندي مسرح افتتاح البطولة، فإنّ المسؤولين الكاميرونيّين يؤكّدون أنّ الأشغال مستمرّة في الملعب.

ووصلت أعمال الانتهاء من السّقف بنسبة ثمانية وتسعين بالمائة، كما اقتربت الأعمال من الانتهاء في جميع مرافق الاستاد.

هذا وراجت أنباء سابقة حول إمكانيّة سحب تنظيم البطولة القاريّة من الكاميرون لعدم ِ جاهزيّة البنى التحتية.