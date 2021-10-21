الكاميرون بصدد وضع اللمسات الأخيرة قبل استضافة الـ"كان" من قبل beIN SPORTS October 21, 2021 12:36 1:06 دقيقة تضع الكاميرون اللّمسات الأخيرة على استعداداتها لاستضافة منافسات كأس أمم إفريقيا "الكان" مطلعَ العام المقبل. تقارير إخبارية كأس أمم أفريقيا الكاميرون -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة دعوة الجماهير لاصطحاب "قحفياتهم" إلى استاد الثمامة 0:44 دقيقة تشافي يعبّر عن إعجابه باستاد الثمامة المونديالي 1:06 دقيقة الكاميرون بصدد وضع اللمسات الأخيرة 0:31 دقيقة التونسي مهدي النفطي يقترب من تدريب منتخب موريتانيا 1:05 دقيقة ميندي حارس مرمى تشيلسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:31 دقيقة وست هام يبحث عن مواصلة التألق في الدوري الأوروبي 2:14 دقيقة مواجهة مرتقبة بين لاتسيو ومرسيليا 1:38 دقيقة نابولي ينشد الفوز من بوابة ليغيا وارسو 0:50 دقيقة ماذا قال بيكيه بعد فوز برشلونة على دينامو كييف ؟ 1:33 دقيقة توخيل سعيد بالفوز وقلق على إصابة لوكاكو وفيرنر