بلغ منتخب السلفادور الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) عقب تغلّبه على منتخب ترينيداد وتوباغو بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما صباح الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي شهدت فوز المكسيك على غواتيمالا بثلاثية نظيفة.

ووقّع كل من خايرو هنريكويوز (30) ووالمر مارتينيز (90+1) هدفي السلفادور.

ورفع منتخب السلفادور رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله لدور الثمانية، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام المكسيك.

في المقابل توقف رصيد منتخب ترينيداد وتوباغو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

أما في المباراة الثانية، فقد استعاد المنتخب المكسيكي توازنه في البطولة وانتصر على منتخب غواتيمالا بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كل من روخيليو فونيس موري (29) و(55) وأوربيلين بينيدا (79).

ورفعت المكسيك رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وظل منتخب غواتيمالا بلا رصيد في قاع الترتيب.

وكان المنتخب المكسيكي تعادل في أولى مبارياته بالبطولة مع منتخب ترينيداد وتوباغو سلبيا، بينما فاز منتخب السلفادور على غواتيمالا بهدفين دون مقابل.