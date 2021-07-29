على هامش المشاركة التاريخية للمنتخب القطري في كأس الكونكاكاف الذهبية، رصدت كاميرا beIN SPORTS عددا من آراء القطريين المقيمين في الولايات المتحدة إما للدراسة أو العلاج، والذين أعربوا عن فخرهم بأداء رجال الأدعم في البطولة القارية متمنيين وصولهم للمشهد الختامي.
القطريون في أميركا يعربون عن فخرهم بأداء الأدعم
على هامش المشاركة التاريخية للمنتخب القطري في كأس الكونكاكاف الذهبية، رصدت كاميرا beIN SPORTS عددا من آراء القطريين المقيمين في الولايات المتحدة إما للدراسة أو العلاج، والذين أعربوا عن فخرهم بأداء رجال الأدعم في البطولة القارية متمنيين وصولهم للمشهد الختامي.
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