الفيفا يمنح اللاعبين والمدربين الأجانب في روسيا حق فسخ عقودهم من طرف واحد من قبل beIN SPORTS March 7, 2022 21:05 0:31 دقيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح اللاعبين والمدربين الأجانب في روسيا حق فسخ عقودهم من طرف واحد، في حال عدم توصلهم إلى حل ودي مع أنديتهم بحلول 10 آذار/مارس. في الشأن ذاته اعتبر الفيفا أن عقود اللاعبين والمدربين الأجانب في أوكرانيا معلقة حتى 30 حزيران/يونيو تقارير إخبارية الفيفا -آخر الفيديوهات 2:42 دقيقة توتنهام يضرب بقوة ويكتسح إيفرتون بخماسية 0:31 دقيقة منح اللاعبين الأجانب في روسيا حق فسخ عقودهم 4:24 دقيقة آخر أخبار وتطورات إصابة مبابي 0:45 دقيقة مورينو يتعرّض لإصابة قاسية 0:30 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن إصابة مبابي 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 0:28 دقيقة الاتحاد الليبي يفسخ تعاقده مع كليمنتي 0:35 دقيقة كريستنسن على أعتاب الانضمام إلى برشلونة 2:30 دقيقة ليلة تاريخية للصربي يوكيتش 0:43 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل الإبهار