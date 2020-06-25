أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل، لتكون محطة هامة على طريق الاستعداد لبطولة كأس العالم FIFA قطر ™2022، التي تنطلق منافساتها في الحادي والعشرين من نوفمبر 2022.

وخلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي؛ عرض سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس بطولة كأس العالم FIFA قطر ™2022 ، مقترح البطولة على مجلس الفيفا الذي وافق على تنظيم البطولة المقترحة.

وتشهد البطولة تنافس منتخبات كرة القدم للرجال من 22 دولة عربية من قارتي أفريقيا وآسيا، وتقام منافسات البطولة في مواعيد لا تتعارض مع روزنامة الاتحاد الدولي للمباريات الدولية، وتنظمها شراكة كأس العالم FIFA قطر ™2022 ، وتتيح الفرصة أمام المنظمين للاستفادة من المرافق والعمليات المخصصة لمنافسات مونديال قطر ™2022.

وستقام منافسات البطولة من 1- 18 ديسمبر 2021 ، أي ضمن نفس الفترة التي ستشهد مباريات بطولة قطر 2022 ، وستقام المباراة النهائية قبل عام تماماً من انطلاق نهائي النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي. وستستضيف استادات بطولة كأس العالم FIFA قطر ™2022 مباريات البطولة.

وإلى جانب الاستفادة من استادات وملاعب التدريب الخاصة بمونديال قطر 2022؛ تعد البطولة العربية الجديدة فرصة هامة للمشجعين واللاعبين ومسؤولي المنتخبات المشاركة لاستخدام مرافق الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال، بما في ذلك مرافق النقل والإقامة.

وفي تصريح له حول الإعلان عن البطولة الجديدة قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: "إنها بلا شك لحظة رائعة بالنسبة لنا في قطر ولمشجعي كرة القدم في أنحاء المنطقة وحول العالم، حيث تستضيف قطر هذه البطولة بمشاركة 22 منتخباً عربياً يتنافسون في استادات عصرية تشيّدها قطر لاستضافة المونديال، لتمثل تجربة فريدة للاعبين والمشجعين للاطلاع على بعض ما تعد به قطر العالم في 2022 . وتعد البطولة الجديدة محطة بالغة الأهمية لبلادنا والمنطقة وكل من يشارك في تنظيمها وفرصة لاكتساب خبرات هامة على الطريق نحو استضافة الحدث العالمي الأبرز في عالم كرة القدم على أرض قطر في العام 2022".

من جانبه قال سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس بطولة كأس العالم FIFA قطر ™2022: "ستعد البطولة الجديدة فرصة مثالية ضمن استعدادات قطر لاستضافة أول نسخة من المونديال في الشرق الأوسط والعالم العربي. وقد استضافت قطر العديد من الفعاليات منذ فوزها بحق استضافة المونديال في عام 2010؛ لكن هذه البطولة ستكون الأكثر من حيث عدد الفرق المشاركة، وستمثل فرصة رائعة لاستخدام المرافق والخدمات الخاصة بالمونديال قبل عام 2022".

وأضاف الذوادي: "ستقام منافسات البطولة في المواعيد ذاتها المخصصة لبطولة كأس العالم FIFA قطر ™2022 ، ما يعني أن المشجعين واللاعبين ومسؤولي المنتخبات المشاركة سيحظون بفرصة تجربة الأجواء المرتقبة في عام 2022. ويؤكد تنظيم هذه البطولة على التزامنا الثابت بأن مونديال قطر 2022 سيعود بالفائدة على كافة دول العالم العربي، وسيسهم في إبراز ما تمتاز به المنطقة وشغفها الشديد بكرة القدم".

ومن المقرر الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وجدول المنافسات. وسيتولى تنظيم البطولة فريق بطولة كأس العالم FIFA قطر ™2022 ، بدعم من الاتحاد القطري لكرة القدم، والفيفا، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.