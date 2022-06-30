والتحق اللاعب الفيتنامي بصفوف النادي الفرنسي في صفقة انتقال مجانية من نادي هانوي.

ويعتبر هاي أحد ألمع النجوم في آسيا وأصبح أول لاعب فيتنامي يتم التعاقد معه مع فريق فرنسي محترف.

ويوصف اللاعب الدولي البالغ من العمر 25 عامًا بميسي فيتنام.

