وقال الظهير الأيمن الدولي السابق البالغ من العمر 38 عاما لصحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية "انتهت مسيرتي رسمياً كلاعب كرة قدم".

وأضاف في اشارة الى إمكانية انتقاله الى مقاعد المدربين "بدأت عام 2013 دورة لنيل شهادة في التدريب بدرجة +ب+ من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم +يويفا+، والآن أريد أن أنهيها كي أنال شهادة بدرجة +أ+. في غضون عام ونصف عام سأكون جاهزاً للإشراف على فريق".

وذكر إيفرا الذي ارتدى قميص وست هام في تجربته الأخيرة في الملاعب، بتوقع مدربه السابق في فريق مانشستر يونايتد الاسكتلندي أليكس فيرغسون بأن يصبح اثنان من لاعبيه "مدربين على أعلى المستويات"، وهما إيفرا والمدرب الحالي لمنتخب ويلز راين غيغز.

وأقر إيفرا بفضل فيرغوسون عليه "+السير+ أليكس هو بمثابة والدي. تقبلني كما أنا، في بعض الاحيان قائداً وفي بعض الأحيان متعجرفاً".

ويزخر سجل إيفرا بالألقاب، من بينها لقب الدوري الانكليزي الممتاز خمس مرات، ولقب الدوري الايطالي مرتين، وبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وأحرز اللقب مع يونايتد عام 2008.