فشل المنتخب المصري في تحقيق الفوز الأول له في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 عقب تعادله سلبياً مع مستضيفه منتخب جزر القمر الاثنين في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

وكان الفراعنة قد استهلوا التصفيات بشكل مهتز عندما تعادلوا (1-1) على أرضهم في برج العرب أمام كينيا في الجولة الأولى، فيما وصل منتخب جزر القمر مفاجأة المجموعة إلى النقطة الرابعة بعد أن كان فاز خارج ملعبه على توغو بهدف نظيف في الجولة الأولى.



مصر وجزر القمر | أحداث المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 90 - المنتخب المصري يواصل أداءه المتراجع ويتعادل للمرة الثانية على التوالي في التصفيات الإفريقية، بينما ظهر منتخب جزر القمر بشكل متماسك وكاد أن يحقق الفوز الثاني له على التوالي، بعد أن أهدر لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل.

الدقيقة 68 - باكاري لاعب جزر القمر والمحترف في فالفيك الهولندي يصنع بمهارته الرائعة أجمل لقطات المباراة عندما مر من مدافعي المنتخب المصري وينفرد بالشناوي ويسددها في المرمى إلا أن حارس الفراعنة تألق وأنقذ مرماه من هدف محقق.

الدقيقة 65 - تريزيجيه يضيع أفضل وأهم فرص المنتخب المصري للتسجيل بعد أن انفرد تماماً بحارس مرمى جزر القمر إثر تمريرة بينية متقنة من البديل حسين الشحات.

الدقيقة 55 - جزر القمر تقترب أكثر من إحراز هدف التقدم، الفاردو بن محمد مهاجم أصحاب الأرض توغل أكثر من مرة داخل منطقة الجزاء وكاد أن يسجل إلا أن كرة ذهبت إلى الشباك الخارجية لمرمى محمد الشناوي.

الدقيقة 52 - طارق حامد يتدخل في الوقت المناسب وينقذ منتخب بلاده من استقبال الهدف الأول في المباراة.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف

الدقيقة 37 - فايز سليماني لاعب جزر القمر كاد أن يحرز الهدف الأول لمنتخب بلاده من هجمة منظمة انتهت عنده فسدد كرة أرضية مباغته من داخل منطقة الجزاء ذهبت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي.

الدقيقة 28 - ضغط واضح من جزر القمر الأفضل حالياً فيما لجأ دفاع المنتخب المصري إلى التعامل بخشونة لإيقاف هجمات أصحاب الأرض فحصل الظهير أيمن أشرف على البطاقة الصفراء، حتى الآن جزر القمر متفوقة في المواقف الفردية.

الدقيقة 16 - ظهور قوي هجومياً لمنتخب جزر القمر ومحمد الشناوي حارس الفراعنة ينقذ الموقف ويتصدى لتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 13 - محمد مجدي قفشة يهدر فرصة أخرى للمنتخب المصري الأفضل في بداية المباراة .

الدقيقة 9 - أولى فرص المنتخب المصري في اللقاء، فرصة محققة للتسجيل عندما انطلق تريزيجيه من الجانب الأيسر ومرر الكرة لكهربا الذي سددها مباشرة إلا أنها اصطدمت بالعارضة لتضيع فرصة حقيقية للتسجيل.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة المنتخب المصري

منتخب مصر يخوض لقاءه الهام خارج ملعبه أمام جزر القمر بالتشكيلة التالية

لحراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمد علاء - محمد هاني

خط الوسط المدافع: طارق حامد - عمرو السولية

ثلاثي الوسط الهجومي: أحمد زيزو - مجدي قفشة - محمود تريزيجية

مهاجم: محمود كهربا