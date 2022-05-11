الـ"يويفا" يعتذر من فاينورد روتردام من قبل beIN SPORTS May 11, 2022 15:44 1:00 دقيقة نشر نادي فاينورد روتردام الهولندي بياناً عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه اعتذار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الخطأ الذي وقع في عملية بيع تذاكر المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي. تقارير إخبارية فاينورد روتردام دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على إلتشي 1:00 دقيقة الـ"يويفا" يعتذر من فاينورد روتردام 1:39 دقيقة الدوحة تستعد لاستضافة أولى جولات الدوري الماسي 2:14 دقيقة صراع مشوق على لقب أفضل هداف في الـ"بريميرليغ" 0:44 دقيقة تشيلسي يخوض اختبارًا عسيرًا على أرض ليدز يونايتد 6:00 دقيقة كواليس كونغرس الـ"يويفا" 0:45 دقيقة الموافقة على الموازنة المالية وخطط تطوير كرة القدم 0:53 دقيقة إشبيلية يبحث عن بطاقة "الأبطال" من بوابة مايوركا 1:51 دقيقة تشيفيرين سعيد بالنجاحات التي حققتها كرة القدم 8:46 دقيقة محمد صلاح في لقاء حصري مع beIN SPORTS