وضرب الغرافة موعداً في الدور المقبل مع الشحانية الذي صنع المفاجأة في البطولة متجاوزاً الوكرة بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدم فريق المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيس مبكراً عبر المهاجم الدولي أحمد علاء الذي استغل خطأ دفاعياً ليخطف الكرة ويواجه الحارس ساطع عباسي يضع الكرة في الشباك (11).

وأضاف الجزائري ياسين إبراهيمي الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة (18) قبل أن يسجل أحمد الجانحي الهدف الثالث مستغلا تمريرة إبراهيمي خلف الدفاع ووضعها في المرمى (44).

وقلص فريق قطر النتيجة عبر ركلة جزاء إثر لمس الأوزبكي أسلوم خوجاييف الكرة بيده داخل المنطقة، لينفذها المغربي بدر بانون بنجاح (48)، قبل أن يختتم الغرافة الرباعية بعدما ضرب النجم إبراهيمي دفاعات المنافس بكرة عميقة وضعت مؤيد حسن في مواجهة الحارس ليضع الكرة في الشباك (82).

🗓| جدول مباريات دور الـ 16 من بطولة #كأس_الأمير 🏆. pic.twitter.com/8jgXjTHnuv — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 23, 2023



