وبكر الغرافة بالتهديف بواسطة البرازيلي غابرييل بيريس بعد مرور ثماني دقائق فقط على الانطلاقة، واستمر التقدم حتى الدقيقة الخامسة والثلاثين حين عدل الأنغولي جيلسون دالا النتيجة للوكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق رجح المالي شيخ دياباتي كفة الغرافة من جديد، اللاعب ذاته عاد وتمكن من التوقيع على ثنائيته الخاصة والهدف الثالث للغرافة في الدقيقة السابعة والخمسين.

وجاء الدور في الهدف الرابع على همام أمين الذي سجله في الدقيقة الثامنة والستين، ليعبر بذلك الغرافة إلى المشهد الختامي للبطولة للمرة الأولى منذ العام 2012 حين توج بسابع ألقابه في المسابقة على حساب السد.

