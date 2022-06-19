الغامدي يعبّر عن سعادته بالفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً June 19, 2022 18:15 0:21 دقيقة عبّر لاعب المنتخب السعودي أحمد الغامدي عن سعادته بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد تغلبه على صاحب الضيافة منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية بهدفين نظيفين. مقابلات كأس آسيا تحت 23 عاما -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة الغامدي يعبّر عن سعادته بالفوز 14:31 دقيقة مراسم تتويج المنتخب السعودي بكأس آسيا تحت 23 عاماً 5:26 دقيقة المنتخب السعودي يتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 0:38 دقيقة الاتحاد الليبي يفسخ عقد الكوكي ويعين الحمادي 1:08 دقيقة رونالدينيو وروبيرتو كارلوس في مباراة استعراضية 0:36 دقيقة فريق برشلونة للسيدات يضم الإنكليزية لوسيا برونز 1:11 دقيقة فوز عريض لفرنسا على سلوفاكيا في بطولة أوروبا 4:44 دقيقة إجراءات تساعد مرضى عمى الألوان لمشاهدة المباريات 0:24 دقيقة هل تجتذب الرياضات الإلكترونية أوزيل بعد الاعتزال؟ 0:42 دقيقة أرنولد يعترف بوجود أخطاء في إدارة مانشستر يونايتد