إعداد - أنيس معط الله

التأسيس: تأسس الاتحاد التونسي لكرة القدم عام 1957.

تاريخ الانضمام للفيفا: 1960.

تاريخ الانضمام للاتحاد الإفريقي: 1960.

المدرب

يشرف الفرنسي من أصل بولندي هنري كاسبرجاك على تدريب المنتخب التونسي منذ تموز/يوليو عام 2015، وهي التجربة الثانية لصاحب الـ 70 عاماً مع نسور قرطاج بعد الأولى بين عامي 1994 و1998.

أفضل النتائج

تّوج المنتخب التونسي بكأس أمم إفريقيا عام 2004، وخسر النهائي في مناسبتين، الأولى أمام المنتخب الغاني عام 1965 والثانية أمام منتخب جنوب إفريقيا عام 1996.

المشاركات في الكان

ظهر المنتخب التونسي في 17 نسخة من كأس أمم إفريقيا، خاض خلالها 64 مباراة، فاز بـ 20 منها وخسر 20 وتعادل في 24 مباراة.

جدول المباريات

يستهل المنتخب التونسي مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2017 بملاقاة المنتخب السينغالي يوم 15 يناير/كانون الثاني ، قبل أن يلتقي جاره الجزائري يوم 19 يناير/كانون الثاني ، ويختتم الدور الأول بمواجهة زيمبابوي في الـ 23 من الشهر ذاته .

المواجهات المباشرة

تونس x الجزائر

المباريات 42 فوز 13 خسارة 17 تعادل 12

تونس x السنغال

المباريات 19 فوز 9 خسارة 3 تعادل 7

تونس x زيمبابوي

المباريات 1 فوز 0 خسارة 0 تعادل 1

نجوم المنتخب

أيمن عبد النور

يتقدم نجم فالنسيا الإسباني، أيمن عبد النور نجوم المنتخب التونسي، إذ يعتبر مدافع "الخفافيش" أحد أهم الركائز في تشكيلة المدرب هنري كاسبرجاك، بفضل خبرته الكبيرة وتجربته الواسعة وشخصيته القيادية.

قدم عبد النور مباريات جيدة مع فريقه فالنسيا الإسباني الذي انضم إليه صيف عام 2015 قادماً من تجربة ناجحة مع فريق موناكو الفرنسي.

وهبي الخزري

يعتبر الخزري واحداً من أهم مفاتيح النجاح بالنسبة للمنتخب التونسي، إذ يتميز نجم سندرلاند الإنكليزي بمهارات عالية تمنحه القدرة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف بمختلف الطرق.

لا يلعب وهبي الخزري كثيراً مع سندرلاند منذ تعاقد الفريق مع المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز خلفاً لسام ألاردايس.