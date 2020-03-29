العناية باللياقة البدنية في المنزل هم مشترك للاعبين من قبل beIN SPORTS March 29, 2020 12:05 2:03 دقيقة في هذه الأوقات الصعبة يواجه اللاعبون المحترفون العديد من الصعوبات المتعلقة بالحفاظ على لياقتهم البدنية. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة العناية باللياقة البدنية هم مشترك للاعبين 2:54 دقيقة ملاعب الأندية البرازيلية في خدمة مصابي كورونا 0:47 دقيقة مصادر إعلامية: الـ NBA سيستكمل على الطريقة الصينية 0:24 دقيقة أتليتيكو مدريد يعلن عن وفاة لاعب من الفئات السنية 1:32 دقيقة أرتيتا يشرح محنته في أول ظهور بعد تعافيه من كورونا 0:40 دقيقة إمكانية مواصلة الموسم من دون جماهير 0:43 دقيقة يوفنتوس: آثار الاتفاق مع اللاعبين تصل إلى 90 مليون 2:53 دقيقة تقرير: فتح ملعب الاتحاد لمواجهة فيروس كورونا 2:20 دقيقة تقرير عن تأثر حقوق بث الدوري الفرنسي بفيروس كورونا 2:17 دقيقة كرة القدم في بيلاروسيا غير آبهة بفيروس كورونا