العنابي يسعى لاستعادة توازنه أمام جمهورية آيرلندا من قبل beIN SPORTS October 12, 2021 14:24 3:13 دقيقة يتطلع المنتخب القطري لتجاوز تعثره أمام البرتغال في جولة الإعداد الماضية من مشاركته الودية في التصفيات الأوروبية عندما يحل ضيفا على منتخب جمهورية آيرلندا المنتشي بفوزه على أذربيجان في لقاء السبت الماضي. تقارير إخبارية منتخب قطر لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة اليابان تنعش آمالها بالتأهل بالفوز على أستراليا 0:41 دقيقة السعودية تستضيف الصين في مواجهة مرتقبة 3:13 دقيقة العنابي يسعى لاستعادة توازنه أمام جمهورية آيرلندا 2:54 دقيقة البرتغال تسعى لاعتلاء صدارة المجموعة الأولى 2:30 دقيقة المنتخب الإنكليزي يتطلع لإحكام قبضته على الصدارة 0:46 دقيقة موسيالا أصغر هداف في صفوف ألمانيا منذ 1910 0:54 دقيقة الدنمارك على موعد مع حسم التأهل إلى مونديال قطر 1:26 دقيقة أنس جابر تواصل مسيرتها في إنديان ويلز بنجاح 0:38 دقيقة منتخب مصر يجدد فوزه على ليبيا 4:55 دقيقة هولندا تمطر شباك جبل طارق بسداسية