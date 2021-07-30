وسجل الهدف الوحيد غياسي زاردس في الدقيقة 86، وكان كابتن العنابي حسن الهيدوس أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وكان أبطال آسيا على أبواب الوصول إلى النهائي إذ سيطروا على المباراة في الكثير من الأوقات وهددوا مرمى منافسهم القوي.

وعاب أداء قطر غياب التركيز عند التسديد، حيث أصاب المرمى مرتين فقط من أصل 17 محاولة.

وأتيحت فرصة قتل المباراة بعد مرور ساعة على اللقاء عندما حصل أكرم عفيف على ركلة جزاء سددها الهيدوس فوق المرمى.

وقدم رفاق الهيدوس أداءً قوياً في المسابقة بالمجمل لكن الحظ عاندهم في نصف النهائي.

وستلعب أميركا في النهائي مع الفئز من مباراة المكسيك وكندا.