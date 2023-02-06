هدف المباراة الأول سجله كارلوس ريفاس للسالمية في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 89 تمكن جمعة عبود من تعديل النتيجة للعربي، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، حيث نجح السالمية في التسجيل في الحصة الإضافية الأولى عن طريق فهد مرزوق ليتقدم بهدفين لواحد. لكن مع بداية الحصة الاضافية الثانية عاد العربي للتعديل مجددا من رأسية لاعبه السنوسي الهادي، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعربي بأربع ركلات لواحدة ليتوجَ بلقبه التاسع في المسابقة.

وقبل انطلاق النهائي تقرر إيقاف الاحتفالات المصاحبة للحدث على إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ونشر الاتحاد الكويتي لكرة القدم صورة للفريقين خلف لافتة تحمل لافتة تحمل علمي سوريا وتركيا عليها عبارة " دعواتنا لأشقائنا في تركيا وسورية" وذلك بعد الزلزال الذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا. وتأتي هذه اللفتة في إطار التضامن مع ضحايا هذه الكارثة.