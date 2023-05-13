وسجل كل من الدولي السوري عمر السومة (62 و90+8) وحامد إسماعيل (90) أهداف العربي.

ونجح العربي في الظفر بلقبه التاسع في المسابقة.

نهائي كأس أمير دولة قطر : السد - العربي | الأحداث والتفاصيل

العربي يتوّج بلقب كأس أمير دولة قطر للمرة التاسعة في تاريخه.

نهاية المباراة بفوز العربي على السد 3 -صفر

90+8: السومة يـتألق ويسجل الهدف الثالث للعربي وهدفه الشخصي الثاني في المباراة (3-صفر)

90: هجمة مرتدة نموذجية اختتمها حامد إسماعيل في شباك السد (2-صفر)

72: بونجاح ينفرد ويحاول رفع الكرة بالحارس لكن محاولته لم تكن بالدقة المطلوبة

62: الدولي السوري عمر السومة يفتتح التسجيل للعربي (1-صفر)

60: علي أسد أضاع فرصة افتتاح التسجيل للسد

54: الحكم يعود إلى تقنية الـVAR ويقر بعدم وجود ركلة جزاء للسد

العربي يفتقد لخدمات نجمه التونسي يوسف المساكني في مستهل هذا الشوط بعد أن أصيب في أواخر الفترة الأولى.

عودة المباراة في شوطها الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

29: ارتباك الخط الخلفي لفريق العربي كان أن يكلفهم هدفاً.

المحاولات تتكرر من الطرفين لكن لا أهداف إلى حد الآن في هذه المباراة المميزة.

بعد مرور 15 دقيقة على البداية، المواجهة تتسم بالندية الكبيرة والاندفاع البدني كما أن التشويق حاضر في هذه المباراة الرائعة.

بداية المواجهة المرتقبة بين السد والعربي في نهائي كأس أمير دولة قطر على أرضية استاد أحمد بن علي المونديالي.

التشكيلة الأساسية: السد - العربي