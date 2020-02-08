العربي يبلغ ربع النهائي بفوزه على الخور بركلات الترجيح February 8, 2020 21:00 0:44 دقيقة بلغ العربي ربع نهائي كأس أمير دولة قطر بفوزه على الخور بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة متعادلاً بهدفين لمثلهما. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة العربي يبلغ ربع نهائي كأس الأمير بفوزه على الخور 4:54 دقيقة "سيناريو مجنون" يقود ليفركوزن للفوز على دورتموند 3:10 دقيقة الدوري الفرنسي: مرسيليا يعزّز وصافته 1:44 دقيقة خيتافي يقسو على فالنسيا 11:03 دقيقة موجز الأخبار 0:35 دقيقة بادربورن يفرض التعادل على شالكه 3:37 دقيقة الدوري الإيطالي: أتالانتا ينفرد بالمركز الرابع 0:54 دقيقة استقبال جماهيري حاشد لهوندا في البرازيل 3:58 دقيقة إيفرتون يواصل تألقه ويهزم كريستال بالاس بثلاثية 0:41 دقيقة إسبانيا تتجاوز اليابان وتعبر إلى النهائيات