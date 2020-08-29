عبد الرحمن الحَرَازي منح هدف التقدم للريان عند الدقيقة التاسعة والعشرين، بكرة حولها الدفاع العرباوي بالخطأ.

قبل أن يتمكن عبد العزيز الأنصاري من إحراز التعادل قبل دقيقة من نهايةِ الشوط الأول.

وعند الدقيقة السابعة والخمسين، نجح المهاجم التونسي حمدي الحرباوي في إضافة الهدف الثاني للعربي.

وسيواجهُ العربي في النهائي فريق السد، الفائزَ على "الأهلي" بهدفين دون رد.



هدف الإفتتاح جاء في الدقيقة الحاديةِ والسبعين من طرف الوافد الجديد سانتي كازورلا، في أول مباراة له مع الزعيم وفي الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع، أضاف أكرم عفيف ثاني أهداف السد.