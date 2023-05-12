العربي يأمل استعادة اللقب الغائب منذ ثلاثة عقود May 12, 2023 10:54 2:50 دقيقة يبحث العربي عن استعادة اللّقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود عندما يواجه السد في نهائي البطولة الأغلى في دولة قطر، الفريق العرباوي يتوق إلى إنهاء موسم ٍ وصف بالاستثنائي. تقارير إخبارية العربي السد كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة الأهلي يختتم استعداداته للقاء الترجي 2:52 دقيقة الترجي يتحدى ظروفه الصعبة قبل مواجهة الأهلي 4:23 دقيقة شقيقان يتنافسان على لقب كأس أمير دولة قطر 2:50 دقيقة العربي يأمل استعادة اللقب الغائب منذ ثلاثة عقود 1:53 دقيقة السد لإنقاذ موسمه من بوابة العربي 1:30 دقيقة بونوتشي "كنا نعي صعوبة مواجهة إشبيلية" 2:09 دقيقة مورينيو يؤجل الاحتفال بالفوز إلى مباراة الإياب 2:41 دقيقة الرضا يغمر ياسين بونو 0:38 دقيقة السومة سيعود إلى الأهلي السعودي 3:02 دقيقة الجزائري بن رحمة يساهم في فوز وست هام على آلكمار