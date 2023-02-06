العربي والسالمية في نهائي مرتقب من قبل beIN SPORTS February 6, 2023 10:17 2:23 دقيقة يشهد نهائيُّ كأس ولي عهد الكويت مواجهة صعبة بين العربي حامل اللقب من جهة وفريق السالمية الطموح من جهة أخرى، تنافس الفريقين يأتي بعد إزاحة أسماء كبيرة من الطريق نحو النهائي المرتقب. تقارير إخبارية السالمية العربي كأس ولي عهد الكويت -آخر الفيديوهات اتهام مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف 0:37 دقيقة برشلونة يعلن إصابة بوسكيتس 1:11 دقيقة تأجيل المنافسات الرياضية في تركيا بسبب الزلزال 2:23 دقيقة العربي والسالمية في نهائي مرتقب 1:22 دقيقة نضال الحديد يطالب الأندية بضرورة مواجهة الواقع 3:30 دقيقة مانويل نوير يدخل في خلافٍ حاد مع بايرن ميونيخ 0:38 دقيقة إصابة جديدة لكوري تبعده عن الملاعب لفترة غير محددة 4:35 دقيقة نيس يصدم مارسيليا في عقر داره 4:15 دقيقة برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد بالصدارة 1:36 دقيقة المرخية يفاجئ نادي قطر وينتصر برباعية