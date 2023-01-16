نجح منتخب العراق بفضل خبرته في حسم مباراته القوية مع قطر 2-1 اليوم الإثنين في نصف نهائي خليجي 25 بالمباراة التي جرت في ملعب البصرة الدولي.

ومنح إبراهيم بايش العراق الأفضلية في الدقيقة التاسعة عشرة قبل أن يعدل عمرو سراج النتيجة لمنتخب قطر (28).

وأهدى أيمن حسين العراق هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من أمجد عطوان.

وحافظ العراق على تقدمه في الشوط الثاني بالرغم من اقتراب قطر من التسجيل في أكثر من مناسبة.

وفي الوقت ذاته أهدر العراق فرصاً سانحة لتعزيز النتيجة بعد اندفاع لاعبي قطر للأمام طمعاً في التعديل.

وشارك منتخب قطر في البطولة بغياب معظم لاعبيه الذين شاركوا في كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي انتهت في الثامن عشر من الشهر الفائت.



ويلتقي العراق في النهائي مع الفائز من مباراة عمان والبحرين التي ستقام اليوم الإثنين أيضاً.