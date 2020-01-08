العراق يتعادل مع أستراليا في كأس آسيا تحت 23 عاما من قبل beIN SPORTS January 8, 2020 19:51 0:30 دقيقة انتهت مواجهة منتخب العراق مع نظيره الأسترالي بالتعادل 1-1 اليوم الأربعاء لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في تايلاند. وسجل لأستراليا رينو بيسكوبو 62 وللعراق محمد قاسم 77. -آخر الفيديوهات 4:39 دقيقة باريس سان جيرمان يدك شباك سانت إتيان بسداسية 3:29 دقيقة مواجهة ليستر وآستون فيلا تنتهي بالتعادل 2:06 دقيقة موتي: "كنت أشاهد راونيتش على التلفزيون !" 0:40 دقيقة الفرنسي موتي يفاجئ راونيتش 0:53 دقيقة كيسمانوفيتش يشعر بالفخر بعد فوزه على تسونغا 0:41 دقيقة تسونغا يغادر بطولة قطر "اكسون موبيل" 0:30 دقيقة العراق يتعادل مع أستراليا في كأس آسيا تحت 23 عاما 1:53 دقيقة فيرداسكو: "في قطر.. أنا ألعب في بيتي" 1:52 دقيقة خسارة قاسية للبحرين في كأس آسيا تحت 23 عاماً 1:51 دقيقة روبيليف يتحدّث عن مضرب جديد!