الطرابلسي الأفضل في تاريخ أياكس إلى جانب كرويف من قبل beIN SPORTS April 10, 2020 22:30 1:00 دقيقة حظي النجم الدولي السابق لمنتخب تونس ومحلل قنوات beIN SPORTS، حاتم الطرابلسي، بتكريم قيّم يحمل معان كبيرة، بعد أن اختير في التشكيلة الأساسية لأفضل لاعبي أياكس على مر العصور. تقارير إخبارية أياكس أمستردام حاتم الطرابلسي -آخر الفيديوهات 2:17 دقيقة رياضيون من جنوب السودان تستضيفهم اليابان 0:38 دقيقة مونغانغي: أنصح أوباميانغ بالانتقال من آرسنال 0:41 دقيقة الوداد البيضاوي يطرح أقمصة خاصة للبيع 2:21 دقيقة إسبانيا لا تزال تبحث عن موعد لاستئناف الدوري 1:53 دقيقة تعادل إنتر وميلان في ديربي افتراضي 1:08 دقيقة ريال سوسييداد يستعدّ لاستئناف التدريبات 0:31 دقيقة بيراميدز يعلن عن ضم أحمد فتحي أحد أساطير الأهلي 2:16 دقيقة حمدو الهوني يدعو إلى الالتزام بالحجر الصحي 1:00 دقيقة تقارير: سوسييداد أول نادٍ إسباني سيستأنف تدريباته 0:37 دقيقة مارتينيز وبرشلونة: حرب المفاوضات بدأت مع إنتر