وكانت الصين المرشحة الوحيدة بعد أن تخلت كوريا الجنوبية في منتصف أيار/مايو الماضي عن فكرة الترشح مفسحة المجال أمام الصين لاستضافة الحدث القاري.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة "اسمحوا لي أن أكون أول المهنئين لجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الصيني لكرة القدم على استضافة كأس آسيا 2023".

أضاف "لقد تابعنا صعود اللعبة تحت إشراف واستثمار الحكومة الصينية. لدينا الفرصة الآن مع كأس آسيا، لتطوير إرث حقيقي للعبة العالمية".

أردف "سوف توفر البطولة مصدر الهام لعشرات الملايين من الاطفال. كأس آسيا قد توفر منصة انطلاق للفرق الصينية الرائعة في المستقبل.. والاهم من ذلك ان تضع كرة القدم بمرتبة الرياضة الاولى في البلاد".

بدوره، قال الصيني دو جاوكاي عضو مجلس فيفا "هذا رائع للصين، شرف كبير للصين استضافة كأس آسيتا 2023. نحن جاهزون وواثقون من استضافة بطولة ناجحة".

واقترحت الصين في ملفها بناء ملاعب جديدة في تسع من المدن الـ12 المقترحة. وكذلك إدراج ملعب احتياطي متواجد في كل من المدن المضيفة، تتوافق مع المعايير الدولية للاتحاد الآسيوي.

واستضافت الصين النهائيات في 2004 عندما بلغت النهائي وخسرت أمام اليابان 1-3.

وكانت تايلاند واندونيسيا عبرتا عن رغبتهما باستضافة النهائيات قبل انسحابهما في وقت لاحق.