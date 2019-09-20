باتت حراسة مرمى المنتخب الألماني على صفيح ساخن، بعد حرب التصريحات المتبادلة مؤخرا بين مارك أندريه تير شتيغن ومانويل نوير، حول أحقية كل منهما بالدفاع عن عرين "دي مانشافت"، في ظل تقارير تتحدث عن إمكانية اتخاذ الأخير قرارا باعتزال اللعب دوليا عقب بطولة أوروبا 2020.

