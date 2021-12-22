الشناوي ومعلول يشيدان بالأداء من قبل beIN SPORTS December 22, 2021 21:51 1:07 دقيقة أشاد كل من الحارس محمد الشناوي والدولي التونسي علي معلول بأداء فريق الأهلي المصري الذي نجح في التتويج بكأس السوبر الإفريقية بعد فوزه بركلات الترجيح أمام الرجاء الرياضي المغربي. مقابلات الأهلي المصري علي معلول محمد الشناوي -آخر الفيديوهات 3:38 دقيقة التعادل يحسم مباراة لوريان أمام باريس سان جيرمان 3:28 دقيقة ريال مدريد يعزّز صدارته للدوري الإسباني 5:30 دقيقة ليفربول يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة 0:19 دقيقة وفاة لاعب نادي مسقط العماني مخلد الرقادي 0:31 دقيقة تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة 0:37 دقيقة توتنهام يبلغ نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية 4:23 دقيقة أتلتيكو مدريد يواصل إهدار النقاط 1:05 دقيقة موسيماني: "كنا جاهزين لسيناريو ركلات الترجيح" 1:07 دقيقة الشناوي ومعلول يشيدان بالأداء 1:53 دقيقة ماذا قال بانون بعد التتويج بكأس السوبر؟