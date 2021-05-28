الشناوي: "واجهنا صعوبات كبيرة قبل الفوز باللقب" من قبل beIN SPORTS May 28, 2021 21:36 0:51 دقيقة أشار محمد الشناوي حارس الأهلي المصري إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهت فريقه قبل الفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي. مقابلات الأهلي المصري كأس السوبر الإفريقي نهضة بركان -آخر الفيديوهات 4:25 دقيقة الأهلي المصري يتوّج بطلاً لكأس لسوبر الإفريقي 0:51 دقيقة ماذا قال فيرناندينيو عن نهائي دوري أبطال أوروبا ؟ 0:37 دقيقة ريال مدريد يتعاقد مع ديفيد ألابا لخمسة مواسم 0:52 دقيقة دي بروين: "سنقدّم أفضل ما لدينا أمام تشيلسي" 1:20 دقيقة غوارديولا يقرّ بصعوبة مواجهة تشيلسي 0:55 دقيقة مورغان سيكرس حياته لمكافحة العنصرية 9:57 دقيقة تعرف على آخر المستجدات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 0:49 دقيقة لينغارد يودع ويست هام بكلمات مؤثرة 0:44 دقيقة اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وجماهير تشيلسي 0:30 دقيقة اتفاق بين ليفربول والمدافع إبراهيما كوناتي