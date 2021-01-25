الإيفواري يانيك ساغبو سجل أولَ أهدافِ المباراة عند الدقيقة السادسة مانحاً التقدمَ لفريق الشمال، قبل أن يدرك خالد وليد منصور التعادَل لنادي قطر بهدف في الدقيقة الحادية والأربعين، فريقُ الشمال أكمل اللقاءَ بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه جيريمي دي نوير عند الدقيقة الرابعة والخمسين.

نقص عددي استغله نادي قطر لينتزعَ التقدم بفضل الجزائري (يوسف بلايلي) عند الدقيقة الستين/

أسبقية لم تدمْ سوى سبع ِ دقائقَ حيث عاد (ساغبو) ليفرضَ التعادلَ كنتيجة للوقت الأصلي / ليحتكمَ طرفا اللقاء إلى ركلات الترجيح التي مالت كفتُها لنادي الشمال بخمس لأربع

وبدوره، لم يجد الدحيل صعوبة في تخطي الأهلي بسداسية نظيفة، واضعاً خلفه نتائجه المتواضعة في الدوري والخسارة أمام السد والتعادل مع قطر، مستعيداً الثقة قبل مواجهة الأهلي المصري يوم الرابع من شباط/ فبراير القادم في الدور الثاني من كأس العالم للأندية والذي بلغه ممثل الدولة المستضيفة مباشرة عقب انسحاب منافسه في الدور التمهيدي اوكلاند سيتي بطل نيوزلندا.

وواصل الأهلي الظهور المتواضع في الآونة الأخيرة بعدما مني بالخسارة الثالثة في المباريات الأربع السابقة.

وفرض الدحيل الهيمنة المبكرة على المجريات مفتتحاً التسجيل بعد ست دقائق فقط عبر ركلة جزاء كسبها البرازيلي ادواردو بيريرا "دودو" ونفذها الكيني مايكل اولونغا بنجاح، ثم أضاف البلجيكي ادميلسون هدفاً ثانيا (22).

وأضاف اولونغا الهدف الثالث (44) قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الرابع ليكمل "الهاتريك" (69)، ثم سجل لويس مارتن الخامس (78) واختتم ادميلسون المهرجان بالسادس (90)، ليؤكد الدحيل جاهزيته للمواجهة الكبيرة مع بطل افريقا في مستهل المشاركة التاريخية في مونديال الأندية.

وانتفض الخريطيات بعد سلسلة متواصلة من الخسائر في الدوري، متجاوزاً الوكرة 2-1، منتظراً الفائز من الريان والمرخية الثلاثاء لمعرفة هوية منافسه في ربع النهائي.

ورغم تأخر الخريطيات في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بهدف الجزائري عبد النور بلحوسيني (44)، الا أنه قلب الطاولة في الشوط الثاني معدلا النتيجة عبر المغربي رشيد تيبركانين من ركلة جزاء (55) قبل أن يخطف السوري محمد عثمان هدف الفوز الثمين (85).